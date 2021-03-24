ВСУ провели военные учения ПВО со "Смерчами" у Крыма

КИЕВ. 24 марта. УНН. Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова провели военные учения, выполнив пресечения попытки проведения воздушной разведки условным противником, пишет УНН со ссылкой на сайт ВСУ.

Детали

Как сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев: “По замыслу комплексного обучения, очередные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определены силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня “Смерч”.

По словам Наев, в ходе учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали оперативное их изменение.

В свою очередь, военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавания воздушных объектов условного противника.

Дополнение

Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО государства в новом секторе ответственности на Волыни.