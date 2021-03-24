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Правительство предлагает дополнить полномочия Госказначейства

Правительство предлагает дополнить полномочия Госказначейства

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления о внесении изменений в Положение о Государственной казначейской службе Украины. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Мокана, правительство предлагает дополнить полномочия Казначейства касательно:

  1. осуществления по заключению ГНС и ее территориальных органов перечисления между видами доходов и бюджетных средств, ошибочно и/или излишне зачисленных в государственный и/или местных бюджетов через единый счет;
  2. осуществление покрытия временных кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета;
  3. получения от ГНС уведомления для возвращения средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и/или местных бюджетов из единого счета из причин технических и/или методологических ошибок при формировании реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей с единого счета .

Что было раньше

В ноябре прошлого года Правительство реорганизовало территориальные органы Госказначейства.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Госказначейство
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