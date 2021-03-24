Правительство выделило регионам 231 млн грн на развитие центров предоставления админуслуг
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины выделил регионам 231 млн грн на развитие центров предоставления административных услуг. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Регионы в этом году получат 231 млн грн на развитие центров предоставления административных услуг", - написал Шмыгаль.
По его словам, правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие ЦПАУ.
"Мы ставим очень четкую и амбициозную задачу, чтобы через 2-3 года такой центр был в каждой общине, а люди могли получать качественные и удобные государственные услуги", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации работы центров предоставления административных услуг и усовершенствовании доступа к административным услугам в электронной форме.
Верховная Рада Украины 3 ноября 2020 года приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство относительно функционирования Центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме.