Протест на Банковой: сегодня планируют избрать меры пресечения трем подозреваемым
КИЕВ. 24 марта. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня, 24 марта, рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечения для участников акции под Офисом Президента (ОП) 20 марта - Сергея Филимонова, Алексея Билковского и Евгения Строканя. Об этом журналисту УНН сообщили в правоохранительных органах.
Детали
Так, заседания назначены на 16:00, 16:30 и 17:00.
Сторона обвинения будет настаивать на применении в отношении Филимонова, Билковского и Строканя мер пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста.
Дополнение
Ранее правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам протеста на Банковой. Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК Украины - по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Одного из подозреваемых - Влада Сорда - суд отправил под круглосуточный домашний арест.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".
В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.