Правительство поддержало строительство 10 и реконструкцию 25 пунктов пропуска таможни

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины поддержал строительство 10 и реконструкцию 25 пунктов пропуска таможни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

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"Сегодня Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы", которым, в частности, предусмотрено реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 25 действующих и строительство 10 пунктов пропуска, в том числе, на западной границе", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что план мероприятий разработан Минфином и Государственной таможенной службой в соответствии с достигнутыми международными договоренностями и современными вызовами в части повышения технического оснащения таможни с целью обеспечения экономической безопасности государства.

"Принятое сегодня правительственное решение позволит Украине получить еще 35 пунктов пропуска с новейшим техническим оборудованием, которое минимизирует человеческий фактор при проверке, а значит - и коррупционные риски. 25 из них будут модернизированы и 10 построено: 5 устаревших, еще с советских времен и которые продолжают функционировать по временной схеме, а также 5 - абсолютно новых", - отмечает заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

По его словам, первоочередная необходимость в развитии пунктов пропуска - это их техническое переоснащение для автоматизации процессов таможенного контроля и оформления, что, соответственно, ускорит прохождение необходимых таможенных процедур, будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности и наполнению госбюджета.

"Прогнозный объем необходимого финансирования на обустройство приоритетных пунктов пропуска составляет 9,8 млрд грн, включая 4,5 млрд грн на мероприятия по строительству, реконструкции и капитального ремонта; 5,3 млрд грн - на установку систем видеоконтроля, взвешивания и сканирования", - отмечается в сообщении.

Так, реализация проекта будет осуществляться, в том числе, за счет польского кредита, предоставленного в рамках Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Дополнение

На новой таможне заработали все сканеры для грузовых транспортных средств, в частности, на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на границе с Польшей.