Безработица в Украине превысила 10%

КИЕВ. 24 марта. УНН. Уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2020 года в Украине достиг 10,1%, что больше, чем кварталом ранее - всего 1,8 млн человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

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"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составлял по 10,1%. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет - по 1,8 млн человек", - указали в Госстате данные по результатам обследования рабочей силы в IV квартале 2020 года.

Детали

При этом количество занятого населения в IV квартале 2020 года в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 15,7 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,3%.

Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Коронакризис усилил проблему занятости. Уровень безработицы рос, начиная с 8,5% (по методологии МОТ) и до нынешнего показателя. По данным отчета Центра Разумкова, 17% рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они находились в неоплачиваемом отпуске. Карантин выходного дня, действовавший в Украине в ноябре, спровоцировал второй пик роста безработицы в стране. На начало карантина было зарегистрировано 361 тыс. безработных, по состоянию на начало декабря - 420 тысяч.