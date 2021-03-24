Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
21585

Безработица в Украине превысила 10%

Безработица в Украине превысила 10%

КИЕВ. 24 марта. УНН. Уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2020 года в Украине достиг 10,1%, что больше, чем кварталом ранее - всего 1,8 млн человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Цитата:

"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составлял по 10,1%. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет - по 1,8 млн человек", - указали в Госстате данные по результатам обследования рабочей силы в IV квартале 2020 года.

Детали

При этом количество занятого населения в IV квартале 2020 года в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 15,7 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,3%.

Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Коронакризис усилил проблему занятости. Уровень безработицы рос, начиная с 8,5% (по методологии МОТ) и до нынешнего показателя. По данным отчета Центра Разумкова, 17% рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они находились в неоплачиваемом отпуске. Карантин выходного дня, действовавший в Украине в ноябре, спровоцировал второй пик роста безработицы в стране. На начало карантина было зарегистрировано 361 тыс. безработных, по состоянию на начало декабря - 420 тысяч.

Источник: УНН
Теги: Госстат, безработные, работа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.