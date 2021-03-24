Канада ввела санкции против девяти россиян в связи с "делом Навального"

КИЕВ. 24 марта. УНН. Канада ввела санкции против девяти российских чиновников, причастных к отравлению и преследованию оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады, пишет УНН.

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"Отношение России к господину Навальному продолжает демонстрировать ее пренебрежение верховенством права и готовность нарушать права своего народа. Подавление Россией мирных протестов и задержания более 10 000 протестующих подчеркивает, что в стране продолжается практика против оппозиции и тех, кого она считает опасными", - говорится в сообщении.

Детали

В санкционный список попали:

директор ФСБ Александр Бортников;

глава ФСИН Александр Калашников;

генпрокурор Игорь Краснов;

первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко;

глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин;

заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

Людям, которые попали под санкции, заморозят возможные счета в Канаде и запретят заниматься финансовой деятельностью на территории страны.

Ранее санкции против России из-за ситуации с Навальным ввели США и Евросоюз .

Что было раньше

2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Политику зачислят время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев.

17 января 2021 года Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. За 16 часов до этого политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

В деле Ив Роше в 2014 году политику дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет (потом его продлили еще на год) якобы из-за того, что он вместе с братом Олегом убедил компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку.