План приоритетных действий: правительство ожидает запуск Бюро экономической безопасности в сентябре

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины ожидает запуск Бюро экономической безопасности (БЭБ) в сентябре, а ликвидацию Государственной фискальной службы планирует в октябре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект Плана приоритетных действий правительства на 2021 год.

Детали

Так, в документе отмечается, что завершение ликвидации ГФС планируется в октябре. Ответственный за выполнение Минфин. Также в сентябре планируется запуск Бюро экономической безопасности.

Кроме того, в документе отмечается, что в отношении налоговой политики планируется разработка законопроекта с поправками в Налоговый кодекс относительно реформы местных налогов. Минфин должен представить указанный проект закона на рассмотрение правительства в апреле.

Что было раньше

Кабинет министров Украины одобрил план приоритетных действий правительства на 2021 года. Всего он содержит 750 пунктов.

Дополнение

Закон № 1150-IX по созданию Бюро экономической безопасности (БЭБ) опубликован в парламентской газете “Голос Украины” от 24 марта, он вступает в силу уже завтра, а через полгода БЭБ должен начать свою деятельность.

Что было раньше

28 января народные депутаты приняли в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которым ликвидируется налоговая милиция, а в СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

Согласно законопроекту, Бюро экономической безопасности начнет свою деятельность, когда его состав будет укомплектован на 30%.