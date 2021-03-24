В КСУ отказались возбуждать дело о законности назначения Шкарлета. Но отказ неокончательный

КИЕВ. 24 марта. УНН. Коллегия судей Конституционного суда Украины отказала в открытии конституционного производства по делу о законности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Однако "отказ является неокончательным", сообщила в своем Telegram-канале представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, передает УНН.

Цитата

"Коллегия судей КСУ отказала в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С.М. Министром образования и науки Украины", - написала Совгиря.

Детали

Однако, по ее словам, отказ является неокончательным и вопрос об открытии конституционного производства по этому делу еще будет рассматриваться Большой палатой КСУ.

Напомним

В начале марта в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 45 народных депутатов Украины относительно конституционности постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Сообщалось, что авторы ходатайства просят признать неконституционным указанное постановление "в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры его принятия".

Контекст

Верховная Рада Украины 17 декабря 2020 года, приняла постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.



С июня 2020 года Шкарлет временно исполнял обязанности министра образования и науки Украины. До 2020 года занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к главе ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, главе Верховной Рады Украины, Премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.