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В Харькове "минировали" суд: эвакуировали более 100 человек, взрывчатку не нашли

В Харькове "минировали" суд: эвакуировали более 100 человек, взрывчатку не нашли

КИЕВ. 24 марта. УНН. Из-за сообщения о минировании Хозяйственного суда на площади Свободы в Харькове, специалисты обследовали 1500 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 112 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра полицейские не обнаружили. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской полиции.

Детали

Анонимное сообщение о взрывчатке на площади Свободы поступило 24 марта в 14:57.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3 и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Никаких взрывоопасных предметов полицейские при обследовании территории не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений хруп №3.

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Источник: УНН
Теги: минирование, Харьков и Харьковская область
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