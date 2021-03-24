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Директору харьковского "коксохима" сообщили о подозрении: завод осуществлял сверхнормативные выбросы

Директору харьковского "коксохима" сообщили о подозрении: завод осуществлял сверхнормативные выбросы

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила в причастности к загрязнению окружающей среды директора коксового завода, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, а работа завода временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Цитата:

"Харьковский окружной административный суд временно прекратил производственную деятельность коксового завода до получения всех необходимых разрешений. Сейчас директору предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины", - информируют в спецслужбе.

Детали

Так, СБУ установило, что руководство предприятия организовало производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм.

"В течение восьми месяцев завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения", - информируют в пресс-службе.

Отмечается, что менеджмент предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Несмотря на это должностные лица и дальше не выполняли предписания государственных контролирующих органов относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Коммерсанты также не учитывали протестные акции жителей города, которые требовали немедленного прекращения нарушений экологического законодательства.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан.

Справка

На совещании в Офисе генпрокурора Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что по материалам СБУ в течение 2020-2021 годов открыто 184 уголовных производства в отношении экологических преступлений.

Источник: УНН
Теги: СБУ, экология, завод, Харьков и Харьковская область
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