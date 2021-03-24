Украина сообщит Гаагу об обстреле боевиками гражданских объектов на Донбассе

КИЕВ. 24 марта. УНН. Прокуратурой Донецкой области подготовлено информационное сообщение в Международный уголовный суд в Гааге по фактам обстрелов незаконными вооруженными формированиями РФ гражданских объектов на востоке Украины. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата

“Руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов подписал информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в отношении серьезных нарушений международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта на территории региона”, — сообщили в прокуратуре.

Детали

Так, в обращении, подготовленном в сотрудничестве с Луганским областным правозащитным центром “Альтернатива”, содержится информация о многочисленных фактах ведения военных действий неизбирательного характера со стороны представителей НВФ РФ.

Сообщается, что в результате указанной агрессии нанесен ущерб жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. В частности, это касается запрещенных Женевских конвенций 1949 года артиллерийских обстрелов объектов электроснабжения, водопроводов, гидротехнических сооружений и учреждений здравоохранения.

“Речь идет о 42 фактах неизбирательных обстрелов городов Авдеевки, Лимана, Славянск, Углегорск, Ясиноватского и Марьинского районов Донецкой области с общей численностью населения более 200 тысяч граждан”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что с 2014 года задокументировано более 3,5 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Донецкой области, потерпевшими признаны около 3 тыс. человек, из которых более 90% — именно физические лица. Получены доказательства гибели 735 и ранения 1835 гражданских вследствие вражеских обстрелов.

Всего в правоохранительных органах области имеется информация о 3969 фактах повреждения и разрушения жилых домов, промышленных зданий и других гражданских объектов. Кроме этого, ведется реестр пострадавших в результате вооруженного конфликта, который позволяет определять количество пострадавших, объемы убытков и предоставлять соответствующую правовую оценку действиям представителей оккупационных администраций РФ.

Справка

По данным Офиса Генпрокурора, начиная с 2014 года, установлено более 7 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области. Только за последний год задокументировано 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителя и один погиб.

Всего в Офиса прокурора МУС по состоянию на 9 марта Украина было направлено уже 16 информационных сообщений о нарушениях МГП в Крыму и на Донбассе.