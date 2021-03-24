Госслужба занятости назвала самые актуальные профессии на украинском рынке труда

КИЕВ. 24 марта. УНН. Отечественные работодатели в течение января-февраля 2021 года проинформировали центры занятости о наличии 154 тыс. вакансий. Среди наиболее актуальных профессий на рынке труда за этот период - работники общественного транспорта и семейные врачи, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

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"Несмотря на карантин, отечественные работодатели продолжают обращаться в Государственную службу занятости за помощью в подборе персонала. В течение января-февраля 2021 года они проинформировали центры занятости о наличии 154 тыс. вакансий", - сообщили в госслужбе занятости.

Детали

Так, в ТОП 10 профессий, по которым наблюдался наибольший спрос у работодателей, вошли:

1) рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений;

2) контролер пассажирского транспорта;

3) водитель троллейбуса;

4) врач общей практики семейный врач;

5) электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

6) полицейский;

7) провизор;

8) инспектор (пенитенциарная система);

9) водитель трамвая;

10) врач-терапевт.

Справка

По данным Госстата от 24 марта, уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2020 года в Украине достиг 10,1%, что больше, чем кварталом ранее - в общем 1,8 млн человек.