Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 119/2021, которым утвердил Национальную стратегию в области прав человека. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, Стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации.

Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом.

Предполагается, что его реализация осуществляется по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности: предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми; обеспечение права на справедливый суд; обеспечение свободы мирных собраний и объединений; предотвращение и противодействие дискриминации; обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин; противодействие домашнему насилию; обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств; обеспечение прав ребенка, экологических прав, прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях; обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины; восстановление прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации части территории Украины; обеспечения прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей; преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации, и тому подобное.

Результатом реализации Стратегии должно стать введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека, согласованность действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса и создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Также реализация Стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины в сфере прав человека. В частности Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме того, Стратегия будет способствовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека.

Справка

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.