На Буковине умер провизор, который получил прививку от COVID-19. В Минздраве назвали причину смерти

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня в городской клинической больнице в Черновцах зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, по предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт, передает УНН.

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"24 марта в 07:10 в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.

По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни", - говорится в сообщении.

Детали

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировали работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Добавим

Минздрав и в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации будет расследовать такие случаи в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации.

По состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

По данным Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания, преимущественно ишемическая болезнь сердца и инсульт, являются основными причинами смертности и одними из основных факторов инвалидности во всем мире.

С начала прививочной кампании в Украине привито 137026 человек против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы. По этому случаю региональной группой оперативного реагирования на НППИ будет проведено полноценное расследование, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Напомним

23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военной. Сообщалось, что она 21 марта вакцинировался от коронавируса.

А 24 апреля в Минздраве сообщили, что причина смерти военной - острая сердечно-сосудистая недостаточность.