В Днепре из-за усиления карантина образовались очереди на остановках

КИЕВ. 24 марта. УНН. Усиление карантинных мероприятий с сегодняшнего дня, с 24 марта, в Днепре в утренние и вечерние “часы пик” образовались очереди на остановках. По решению городской спецкомиссии, отныне и до середины апреля ездить в общественном транспорте можно только сидя, поэтому водители не могут принять всех желающих, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

В горсовете сообщили, что для предотвращения транспортного коллапса количество маршруток увеличили на 5%. Кроме того, ввели ограничения для льготников: льготы на проезд действуют исключительно с 10:00 до 15:00.

Мэр Днепра Борис Филатов на брифинге заявил, что транспортные проблемы возникли из-за неосведомленности жителей о новых условиях проезда.

"Сегодня уже возникли проблемы с льготным проездом в общественном транспорте, потому что люди не знали. Хотя мы стараемся максимально проинформировать. Мы надеемся, что это позволит нам не сползти до красной зоны", - сказал он.

Добавим

Юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека на базе правозащитной группы "Сич" Виталия Серебрянская говорит, что введение "почасового" действия льгот - незаконное и может быть обжаловано в суде.

В Днепре, по решению спецкомиссии, усилили карантин, введя некоторые ограничения "красной" зоны, несмотря на то, что город пока находится в "оранжевой". В мэрии объяснили, что действуют на опережение.

Напомним

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в четверг вводит строгие карантинные ограничения на территории города Днепр.

Добавим, что в Украине уже 1579000 случаев COVID-19 , за сутки - 14 174.