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В Финляндии нашли возможный новый штамм коронавируса

В Финляндии нашли возможный новый штамм коронавируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. В финском городе Турку обнаружили возможный новый штамм коронавируса, который по характеристикам напоминает южноафриканскую мутацию. Об этом сообщает Центральная университетская больница Турку, пишет УНН.

Детали

Новый штамм обнаружили у местных студентов. У всех инфицированных наблюдаются легкие симптомы заболевания. При этом в больнице считают, что обнаруженный вариант вируса достаточно легко распространяется - больных студентов насчитывается уже более 90.

В учреждении объяснили, что этот штамм не идентичен южноафриканскому, в связи с чем предполагается, что он снова мутировал.

У нового штамма также нашли типичные черты южноафриканского варианта, однако в нем присутствуют и многие другие мутации.

"Мы пока не знаем, откуда он появился здесь. Это станет ясно позже, когда будет известен весь геном вируса", - сообщил главный врач больницы.

Добавим

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря 2020 года. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, обнаруженного в середине декабря в Великобритании, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

А в Индии объявили о обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией.

Источник: УНН
Теги: Финляндия, Коронавирус
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