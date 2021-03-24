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В Черниговской области из колодца достали тело пенсионерки

В Черниговской области из колодца достали тело пенсионерки

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Черниговской области спасатели достали из колодца тело 81-летней женщины. Причины трагического случая выясняют правоохранительные органы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Детали

Так, 24 марта в 14:50 в Службу спасения "101" в г. Бахмач от дежурного отдела Национальной полиции поступило сообщение о том, что на территории частного хозяйства по ул. Коммунальной родственники в колодце обнаружили тело 81-летней женщины.

Прибыв на место происшествия, с помощью лестницы один из спасателей спустился в колодец, обвязал погибшую спасательной веревкой после чего тело женщины подняли на поверхность.

"Причины трагического случая выясняют правоохранительные органы", - отметили в ГСЧС.

Дополнение

В Житомирской области мужчина утонул в колодце на собственном дворе.

Источник: УНН
Теги: гибель, Чернигов и Черниговская область, ГСЧС, колодец
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