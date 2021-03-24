В Раде 30 марта планируется не одно, а два внеочередных заседания: что в повестке дня

КИЕВ. 24 марта. УНН. На следующей неделе планируется сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба, скорее всего, во вторник, 30 марта. Второе инициирует Президент Владимир Зеленский. Рассмотреть планируют 12 вопросов. Об этом сообщила депутат "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"На следующей неделе планируется сразу два внеочередных заседания Верховной Рады. Оба, скорее всего, во вторник.

На первом, инициированном нашей фракцией, собираемся принять постановление, осуждающее события в Офисом Президента 20 марта (№ 5295). А также заслушать правоохранительные органы по этой ситуации. Второе заседание инициирует Президент. Там планируется 12 вопросов", - написала Гришина.

Детали

Среди вопросов повестки дня второго внеочередного заседания:

- большая приватизация (№ 4543 и № 4020)

- амнистия капиталов (№ 5153 и № 5155)

- о присуждении ученых степеней (№ 4667-1)

- так называемый "пакунок малюка" (№ 5064)

- штрафы за нарушение самоизоляции (№ 4540)

- предотвращение пожаров и увеличение штрафов за нарушение противопожарных норм (№ 3931 и № 4157)

- Президентский законопроект о выплатах 8 тыс. грн во время локдауна (№ 5300)

Что было раньше

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко сообщил УНН, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на пятницу, 26 марта.

Контекст

В субботу вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных.

Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранительных органов.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.