В Украине по-новому будут выдавать номерные знаки на автомобили

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины приняло приказ, устанавливающий единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и новые требования к ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Основным нововведением, что вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства. То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Цитата

“Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистических расходов на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге нововведение приведет к экономии бюджетных средств”, - говорится в сообщении МВД.