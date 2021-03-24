В Черновцах закрывают на карантин крупнейший в регионе рынок

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Черновцах от 24 марта закрывают на карантин крупнейший в регионе “Калиновский рынок”. Об этом пишет УНН со ссылкой на городского голову Черновцов Романа Кличука.

Цитата

“Сегодня мы закрыли Калиновский рынок (кроме продовольственного сектора). Да, это непопулярное решение. Прежде чем его принять, мы основательно изучили юридические основания. Когда работа рынков смешанного типа не подпадала под действие постановления Кабмина, которым были установлены карантинные ограничения в „красной“ зоне, мы, конечно, поддержали предпринимателей и приняли решение о том, что наша Калинка может работать. Нынешняя ситуация совсем другая: сейчас есть прямой запрет на работу рынков смешанного типа”, — говорится в сообщении.

Детали

Мэр Черновцов отметил, что ситуация с эпидемией коронавирусной болезни в городе очень серьезная.

“Пожалуйста, не пренебрегайте предупреждениями врачей! Соблюдайте дистанцию, используйте средства индивидуальной защиты. Никогда не посещайте незаконные „подпольные“ вечеринки. Это не просто безответственно, это преступно по отношению, прежде всего, к нашим врачам, которые ежедневно спасают жизни”, — подытожил Роман Кличук.

Добавим

По состоянию на 23 марта в Черновицкой области зафиксировали 66 518 случаев инфицирования COVID-19. Из них 48 566 пациентов выздоровели, 1262 человека умерли.

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: на “красном” уровне находятся девять регионов. Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

Справка

“Калиновский рынок” входит в четверку крупнейших рынков Украины и остается в собственности городской общины Черновцов. Сегодня на семи торговых секторах рынка обустроено почти 10 000 торговых объектов в которых работает около 20 000 предпринимателей. Он занимает площадь более 35 га.