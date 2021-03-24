Эстония планирует в апреле ввести паспорта COVID-вакцинации

КИЕВ. 24 марта. УНН. Эстония планирует ввести паспорта COVID-вакцинации уже в апреле. Об этом пишет УНН со ссылкой на ERR.

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“Важно, чтобы у людей были данные о вакцинации в цифровом и подтвержденном виде. Это сделает их путешествия и повседневную жизнь комфортной. Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле ”, - сказал вице-канцлер сферы развития электронных услуг и инноваций Калле Киллари, отметив, что Эстония планирует ввести вакцинационные паспорта в сотрудничестве с эстонским технологическим предприятием Guardtime.

Он добавил, что странам нужны положительные примеры безопасного обмена данными для обеспечения защищенности данных.

Детали

Представитель Европейской комиссии Константин Хюппенен представил основные аспекты цифрового паспорта вакцинации, его возможности и преимущества, а также вызовы, которыми должен будет заняться правительство.

“Зеленый” паспорт вакцинации облегчит свободное передвижение в ЕС и обеспечит защищенность данных“, — заявил Хюппенен.

В ближайшее время Эстония начнет переговоры с соседними странами, чтобы и они признали сертификат о вакцинации.

Напомним

Европейская комиссия определилась с содержанием и функциями европейского сертификата вакцинации от коронавируса, известного как “зеленый паспорт” , и утвердила его 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху возможность путешествий между гражданами двух стран по паспортам вакцинации от COVID-19.