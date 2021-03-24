Протест на Банковой: еще одному участнику акции вручили подозрение

КИЕВ. 24 марта. УНН. Участнику субботней акции, председателю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушном вручили подозрение из-за участия в акции протеста на Банковой 20 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал "Самозащита".

Детали

Киевском активисту, главе общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роману Ратушном вручили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Это произошло сразу после эфира на канале “Украина-24”.

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Национальная полиция обнародовала видео с фамилиями участников акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта, где поджигали двери и били окна админздания.

Киевский активист, председатель общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный требовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенка и МВД опровергнуть и не распространять информацию о его участии в митинге под Офисом президента 20 марта.

Уже 5 участникам акции под Офисом Президента Украины, состоявшейся вечером 20 марта, сообщили о подозрении в совершении хулиганства.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.