Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
8430

Сборная Украины сыграла в ничью в матче с действующим чемпионом мира

Сборная Украины сыграла в ничью в матче с действующим чемпионом мира

КИЕВ. 24 марта. УНН. На стадионе “Стад-де-Франс” состоялось противостояние первого тура отборочного цикла к чемпионату мира-2022 с участием сборных Франции и Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

На 11 минуте матча Оливье Жиру потерял прекрасную возможность чтобы изменить цифры на табло в пользу действующих чемпионов мира. Нападающий из выгодной позиции пробил выше перекладины ворот. Однако на 19 минуте Зинченко проиграл в борьбе Гризманну у собственной штрафной зоны, и нападающий “Барселоны” нанес эффектный удар под дальнюю штангу — 1: 0.

Уже в следующей атаке Мбаппе мощным выстрелом запустил игровой снаряд над плоскостью ворот владений Бущана.

Украинцам удалось отыграться на 57 минуте. Александр Караваев перехватил игровой снаряд возле штрафной “трехцветных” и отдал на Сидорчук. Игрок “Динамо” нанес удар и мяч от ноги Кимпембе отправился в сетку — 1: 1.

В общем французы больше владели мячом и искали возможностей у ворот Бущана, но счет остался неизменным — 1: 1.

Статистика:

Сборная Украины нарушила правила лишь трижды за поединок, зато французы сделали это сразу 17 раз. Также отметим колоссальное преимущество подопечных Шевченко по выполненным штрафными (22: 3).

Дополнение

Во втором туре группы D Украина будет принимать Финляндию. Матч пройдет 28 марта.

Источник: УНН
Теги: футбол, Франция, сборная Украины, ЧМ-2018
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.