Наблюдательный совет УКФ остается без исполнительного директора

КИЕВ. 25 марта. УНН. Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не смогла проголосовать за нового исполнительного директора учреждения. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт фонда.

Детали

Ни один претендент на должность не набрал большинства голосов. В состав наблюдательного совета входят 9 человек.

Так, на эту должность претендовали восемь человек, а именно Вячеслав Жила, Станислав Которобай, Леся Мыски, Сергей Миранков, Анастасия Рагимова, Жанна Румко, Юлия Савостина и Олег Соснов. Больше всего голосов набрала Анастасия Рагимова — 4.

После проведения открытых собеседований с кандидатами и голосования Наблюдательным советом было принято решение объявить повторный конкурс по отбору на должность Исполнительного директора УКФ. Когда начнется прием документов и состоятся другие процедурные шаги — объявят позже.

Напомним

Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд упростили условия участия в программе “Культура во времена кризиса: институциональная поддержка”, расширив круг участников, которые могут получить гранты.