Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Архив
4755

Наблюдательный совет УКФ остается без исполнительного директора

Наблюдательный совет УКФ остается без исполнительного директора

КИЕВ. 25 марта. УНН. Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не смогла проголосовать за нового исполнительного директора учреждения. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт фонда.

Детали

Ни один претендент на должность не набрал большинства голосов. В состав наблюдательного совета входят 9 человек.

Так, на эту должность претендовали восемь человек, а именно Вячеслав Жила, Станислав Которобай, Леся Мыски, Сергей Миранков, Анастасия Рагимова, Жанна Румко, Юлия Савостина и Олег Соснов. Больше всего голосов набрала Анастасия Рагимова — 4.

После проведения открытых собеседований с кандидатами и голосования Наблюдательным советом было принято решение объявить повторный конкурс по отбору на должность Исполнительного директора УКФ. Когда начнется прием документов и состоятся другие процедурные шаги — объявят позже.

Напомним

Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд упростили условия участия в программе “Культура во времена кризиса: институциональная поддержка”, расширив круг участников, которые могут получить гранты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минкульт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.