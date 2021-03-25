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Стала жертвой обрушения лавины: погибла чемпионка мира по сноубордингу

Стала жертвой обрушения лавины: погибла чемпионка мира по сноубордингу

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Швейцарских Альпах погибла чемпионка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе Жюли Помагальськи, передает УНН со ссылкой на французский журнал SkiChrono.

Детали

Смерть француженки состоялась в результате схода лавины. Прибывшие на место на вертолете аварийные службы констатировали гибель двух людей (французов): 40-летней Жюли Помагальски и гида и спасателя Бруно Путелли.

Справка

Помагальськи — внучка изобретателя Жана Помагальски, который создал первый подъемник в горах в 1934 году. Она в 1999 году стала чемпионкой мира в Германии, в 2003 году выиграла “серебро” чемпионата мира в Австрии и дважды принимала участие в Олимпийских играх (2002, 2006) и оба раза становилась шестой.

Источник: УНН
Теги: смерть, лавины, Швейцария
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