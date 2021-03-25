Япония считает, что Северная Корея запустила баллистическую ракету

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в то время как военные Южной Кореи сообщили, что у восточного побережья полуострова в море было выпущено “неустановленный снаряд”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Баллистические ракеты Северной Кореи запрещены согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, и если запуск будет подтвержден, это будет первым испытательным запуском баллистических ракет при президенте США Джо Байдена.

Объединенный руководитель штаба Южной Кореи не установил и не уточнил, что это за снаряд и когда он был запущен.

Возможно, это была баллистическая ракета, заявил представитель министерства обороны Японии.

“Он не попал на японскую территорию и, как полагают, не попал в эксклюзивную экономическую зону Японии”, — сказал он.

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На выходных Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности, заявили представители США и Южной Кореи, но Вашингтон сыграл первые подобные испытания под руководством Байдена и заявил, что она все еще открыта для диалога с Пхеньяном.