25 марта: какой сегодня праздник

КИЕВ. 25 марта. УНН. В этот день, 25 марта, в мире отмечают Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный День нерожденных детей и Международный день прокрастинации. В Украине отмечают День СБУ, пишет УНН.

Праздники

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли отмечается ежегодно 25 марта на протяжении нескольких последних лет. Соответствующая резолюция Генеральной ассамблеи вышли 17 декабря 2007 года.

Цель этого международного дня - хранить память о трансатлантической торговле людьми и рабство, а также разъяснять будущим поколениям причины и последствия этих явлений. Не менее важная цель - доносить до сведения всех людей информацию об опасности, которую несет расовая дискриминация. В связи с этим, специалисты ООН создают учебно-просветительские программы, которая направляется в учебные заведения и общественных организаций.

День Службы безопасности Украины - профессиональный праздник Украины. Отмечается ежегодно 25 марта во день принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

Праздник был установлен Указом Президента Украины Леонида Кучмы 22 марта 2001 "... учитывая заслуги Службы безопасности Украины в деле защиты государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, обеспечении прав и свобод человека и гражданина ...".

Религиозный праздник

По религиозным календарем сегодня 25 марта верующие чтят память Феофана Сигрианського. Феофан Исповедник был византийским летописцем, уважаемым православной церковью в образе преподобного. В этот день наши предки с утра выходили на улицу, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофана полностью сходит снежный покров и оттает грунт.



Именины

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен: Григорий, Феофан, Семен, Симеон, Симон, Арон, Мария, Прокоп.

приметы

Деревья инеем покрыты - до дождевого июня.

Установилась настоящая весенняя погода в этот день - лето будет ненастным.

Туман поднимается вверх - к дождю. Опускается вниз - к солнечной погоды.