В Грузии могут выделить отдельные вакцины для знаменитостей

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Грузии хотят выделить вакцины для знаменитостей. Именно так в стране планируют популяризировать процесс вакцинации от коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Грузия Online.

Детали

В Минздраве Грузии обсуждают, кто должен быть вакцинирован этими дозами, то есть кто из известных людей своей вакцинацией вызовет доверие среди населения, пояснила сегодня заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после встречи с руководителями клиник.

Чиновница также отметила, что как только ведомство увидит, что активность в стране невысока, вакцинация будет разрешена и для граждан старше 55 лет.

“Мы не можем позволить себе не использовать вакцину, за которую борется весь мир. Грузия находится на очень низких показателях, однако все еще есть потенциал для того, чтобы быстро освоить вакцины”, - сказала Габуния.

Дополнительно

Грузия ожидает первой поставки из США вакцины компании Pfizer. После этого врачи и граждане старше 65 лет смогут выбирать, какой вакциной прививать — американо-немецкой Pfizer или англо-шведской AstraZeneca.

На первом этапе Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer. Первая поставка вакцин AstraZenecа составила 43,2 тысячи, вторая — 86,4 тысячи доз, ожидается в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

Напомним

В Грузии после вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра Мэгги Бакрадзе. У нее остановилось сердце.

В прямом эфире “Право на власть” известные украинцы и врачи вакцинировались индийской вакциной от коронавируса — Covishield.