КИЕВ. 25 марта. УНН. В связи с карантинными ограничениями на Киевщине Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АЭС.

Детали

Согласно постановлению КМУ об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий администрация ЧАЭС принял решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 № 376 “О введении простоя на предприятии”.

Минимум до 4 апреля 2021 на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, а также к работе также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходима.

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Напомним

С 24 марта на Киевщине ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия, установлены Правительством для “красной” зоны.