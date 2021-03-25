Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
36375

Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы

Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы

КИЕВ. 25 марта. УНН. В связи с карантинными ограничениями на Киевщине Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АЭС.

Детали

Согласно постановлению КМУ об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий администрация ЧАЭС принял решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 № 376 “О введении простоя на предприятии”.

Минимум до 4 апреля 2021 на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, а также к работе также будут привлекаться работники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство выделило около 1,4 млрд грн на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС

Напомним

С 24 марта на Киевщине ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия, установлены Правительством для “красной” зоны.

Источник: УНН
Теги: ЧАЭС, Чернобыльская зона, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.