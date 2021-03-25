Новое исследование вакцины AstraZeneca: эффективность в борьбе с коронавирусом уменьшилась

КИЕВ. 25 марта. УНН. Новое исследование фармацевтической компаниии AstraZeneca показало эффективность вакцины в борьбе с коронавируса на 76%. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Новейшие расчеты AstraZeneca базировались на 190 случаях COVID-19, которые имели место во время исследования. Оказалось, что вакцина эффективна на 76%, вместо указанных ранее 79%.

Накануне независимая комиссия, которая следит за исследованием, обвинила AstraZeneca в сборе данных для рекламы вакцины. AstraZeneca рассчитывала на результаты преимущественно американского исследования, в котором приняли участие 32 000 человек, чтобы помочь восстановить доверие к вакцине, которая, несмотря на то, что она широко используется в Великобритании, Европе и других странах, претерпела остановки вакцинации.

Европейские власти поставила под сомнение насколько защищает вакцина пожилых людей. Американское исследование показало эффективность на 85% у добровольцев в возрасте от 65 лет.

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Что было раньше

Компания AstraZeneca провела исследование своей вакцины, введя препарат 30 тыс. людям. В результате вакцина оказалась эффективной в предотвращении коронавирусной инфекции на 79%.

Напомним

Европейский союз будет тщательно изучать все запросы на экспорт производимой на территории объединения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в Великобританию, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам в страны ЕС.