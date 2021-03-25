ООС: украинских военных продолжают обстреливать из гранатометов

КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки - российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников рядом населенного пункта Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Богдановка, оккупанты вели огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Действия Украины

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

Российские наемники совершили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострения обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях. Традиционно, провокации сопровождались интенсивными информационными атаками, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

24 марта передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ вблизи Водяного в направлении передовых позиций наших защитников.

Напомним

В Одесской области умерла женщина-военнослужащий , которая вакцинировался от коронавируса два дня назад. По предварительным данным, смерть военнослужащей в Одесской области произошла вследствие острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.