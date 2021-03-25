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Шевченко о ничьей с французами: нам удалось закрыть лучших в сборной Франции

Шевченко о ничьей с французами: нам удалось закрыть лучших в сборной Франции

КИЕВ. 25 марта. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выездную ничью (1: 1) команды в матче с Францией в рамках отбора на ЧМ-2022. Слова специалиста приводит сайт УЕФА, пишет УНН.

Детали

Шевченко считает, что тренерский план на игру с действующими чемпионами мира сработал, и украинцам удалось хорошо сыграть с лидерами “трехцветных”.

Цитата

“Мы подготовили план, и он сработал. Пытались закрывать свободные зоны за спиной у защитников и закрыть лучших в сборной Франции. Нам это удалось. Знал, что нам придется тяжело и говорил об этом с игроками до матча. Сказал, что это тот матч, в котором надо показать хорошую командную игру. Мы боролись, и все получилось. Мы заслужили ничью в сегодняшнем матче, потому что мои игроки очень старались ”, - подчеркнул Шевченко.

Напомним

По состоянию на февраль 2021 французы занимали второе место в официальном рейтинге ФИФА. Сборная дважды получала титул чемпиона мира (1998, 2018) и дважды — чемпиона Европы (1984, 2000).

Источник: УНН
Теги: футбол, Франция, Украина, Андрей Шевченко
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