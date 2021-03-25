Снег и гололедица: прогноз погоды и ситуация на дорогах

КИЕВ. 25 марта. УНН. На утро четверга, 25 марта, в восьми областях Украины наблюдались осадки, которые продлятся в течение суток, на дорогах страны - гололедица. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора и Укргидрометцентра.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 25 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей облачно, снег, днем с дождем, в юго-восточной части местами значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0...+5° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем +4...+9° тепла (в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза).

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ситуация на дорогах

Утром 25 марта в Харьковской, Донецкой, Кировоградской областях небольшой мокрый снег (1-4 см на почве); в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Луганской областях снег с дождем; в Одесской области дождь; на остальной территории страны без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в западных и северных областях сухое, в Днепропетровской области местами гололедица, в Донецкой области снежная каша, в других областях мокрое.

На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие дорог сухое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по очистке снега, обработке покрытия дорог противогололедными материалами, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта, удаление кустарников и обрезка крон деревьев.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - указали в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 187 единиц техники и 254 рабочих.