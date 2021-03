Олимпиада-2020: в Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня

КИЕВ. 25 марта. УНН. Эстафета олимпийского огня стартовала в четверг с территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима, пишет УНН со ссылкой на официальные ресурсы Игр-2020.

Детали

В ходе церемонии по случаю старта на сцену поочередно выходили актеры в костюмах самураев, барабанщики и танцовщицы. Затем учащиеся из Фукусимы показали написанные ими в честь Олимпиады картины, на которых были изображены летящие журавли и выпрыгивающий из воды кит, а также исполнили музыкальные номера. После этого хор японских школьников спел песню Hana wa saku (“Цветы распускаются”). Она была сочинена при поддержке телеканала NHK в рамках благотворительной программы помощи регионам, пострадавшим от землетрясения и цунами 2011 года.

Наконец, на сцену вынесли лампаду с привезенным из Греции олимпийским огнем, от которого было зажжено пламя факела эстафеты. Первым бегуном стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала в сборной Японии с 2006 по 2016 год.

Сама эстафета проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим. Кроме того, контролируется и зажжение каждого нового факела. После этого предыдущего бегуна просят отойти в сторону, координирующий работник оргкомитета получает от окружающих коллег информацию о текущей ситуации, и лишь затем следующему факелоносцу позволяют продолжить забег.

One of the most iconic teams in women's football - the 2011 @FIFAWWC winners - deliver another historic moment at the #OlympicTorchRelay #StrongerTogether #Tokyo2020

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Справка

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

The #OlympicTorchRelay of #Tokyo2020 is LIVE!



Follow the first day of the tour of the Olympic flame that today lights the streets of Fukushima



https://t.co/JQkxKr1l3C#HopeLightsOurWay #StrongerTogether https://t.co/cjn2dpJCkf