В Украине зафиксировано почти 600 легких случаев "побочки" вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 25 марта. УНН. На сегодняшний день Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставление соответствующей медицинской помощи. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

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“На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь идет о головной боли, временном повышении температуры, усталости. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты на применения вакцин, которые только доказывают то, что вакцина работает, организм готовит иммунный ответ. Также в Украине было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, получившим вакцину, был необходим временный надзор врачами или предоставление соответствующей медицинской помощи”, — сказал Иващенко.

Детали

Заместитель министра отметил, что случай смерти в Одесской области будет расследован согласно протоколов Министерства здравоохранения.

Что было раньше

В Одесской области 23 марта умерла женщина-военнослужащая, вакцинировавшаяся от коронавируса два дня назад.

Кроме того, накануне в Минздраве сообщили, что в городской клинической больнице в Черновцах зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19.

В обоих случаях предварительной причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Справка

По данным Минздрава, в целом за период развертывания вакцинальной кампании в Украине было проведено 155 587 прививок. За последние сутки количество прививок достигло 18 561 проведенного укола.