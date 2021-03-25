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Двух бывших чиновников из внешней разведки будут судить за миллионную схему на тендере

Двух бывших чиновников из внешней разведки будут судить за миллионную схему на тендере

КИЕВ. 25 марта. УНН. Дело нанесения 2,2 млн грн убытков Службе внешней разведки направлено в суд, будут судить трех человек, в том числе, двух бывших должностных лиц СВР. Обвиняемые знакомились с материалами дела почти год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Цитата:

"НАБУ и САП закончили расследование факта нанесения 2,2 млн грн ущерба Службе внешней разведки Украины. 25 марта 2021 года обвинительный акт в отношении трех лиц направлен в суд", - говорится в сообщении.

Детали

Среди обвиняемых:

  • экс-замглавы Службы внешней разведки Украины - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;
  • экс-чиновник СВР - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;
  • и.о. директора госпредприятия - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

"Следствие установило, что обвиняемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку. В результате СВР Украины заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Вопреки нормативным документам СВР Украины внесла полную предоплату, а оборудование не получила", - указали в НАБУ.

Средства, что госпредприятие получило от СВР за непоставленное оборудование, как отмечается, "его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности".

В результате таких действий интересам государства в лице СВР нанесено 2,2 млн грн убытков, что установлено заключением экономической экспертизы, добавили в бюро.

Что было ранее

25 февраля 2020 года участникам преступления сообщили о подозрении.

16 апреля 2020 года стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2016 года.

Источник: УНН
Теги: тендеры, хищение, разведка, НАБУ, САП
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