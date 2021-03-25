Ситуация в Карабахе: парламент Армении принял законопроект о пожизненном сроке за шпионаж и госизмену

КИЕВ. 25 марта. УНН. Парламент Армении в четверг в ходе заседания единогласно во втором и окончательном чтении одобрил законопроект, вводящий пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену и шпионаж, пишет УНН со ссылкой на заседание парламента республики.

Детали

“За принятие законопроекта проголосовали 112 депутатов, против и воздержавшихся нет”, — отметил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Согласно законопроекту, за государственную измену суд вправе приговорить обвиняемого к лишению свободы на срок от 15 до 20 лет или к пожизненному заключению, а за шпионаж — на срок от 12 до 20 лет или к пожизненному заключению. Законопроект инициировала оппозиционная фракция “Процветающая Армения”. Теперь документ поступит на подпись президенту.

Заседание парламента республики, 25 марта 2021 года:

Дополнение

Накануне парламент Армении в среду в ходе заседания проголосовал за отмену военного положения, введенного в стране в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе.