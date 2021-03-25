Обострение на Донбассе: США направит сигнал "при необходимости" - топ-дипломат

КИЕВ. 25 марта. УНН. США готовы при необходимости отправлять сигналы для ослабления напряжения в случае эскалации России на востоке Украины. Об этом сказал заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент в интервью “Голосу Америки”, передает УНН.

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“Мы очень обеспокоены. В открытых источниках появляется информация о действиях на линии соприкосновения. Новые траншеи возле старого аэропорта, закрытие пунктов пропуска и гуманитарного доступа. Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное — это наши ожидания касательно России...”, — заявил Кент.

Детали

Дипломат подчеркнул, что Россия должна выполнить те обязательства, которые президент РФ Владимир Путин взял на себя в феврале 2015 года — во время согласования Минских соглашений.

“Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановления Украиной контроля над своей границей. Сейчас, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств ”, - добавил Кент.

Что было раньше

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков на прошлой неделе заявил, что слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине могут вызвать “холодную войну” для Украины.