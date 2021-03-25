Время идет: в НАПК предупредили, что еще 35% чиновников не сдали декларации

КИЕВ. 25 марта. УНН. Только 65% от ожидаемого количества деклараций от должностных лиц получили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, тогда как к концу кампании декларирования осталась только 1 неделя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

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"По состоянию на 24 марта в... Реестр деклараций уже подано 597 211 ежегодных деклараций и 53 855 деклараций после увольнения за 2020 год. В общем подано 651 147 деклараций, отражающих данные о состоянии чиновника за прошлый год. Это лишь 65% от общего количества деклараций, что НАПК планирует получить в этом году", - указали в агентстве.

Детали

По данным НАПК, наибольшее количество ежегодных деклараций за 2020 год в Реестр деклараций подали субъекты, занимающие должности государственной службы - 242 995 документов. На втором месте - должностные лица местного самоуправления с 78 962 поданными декларациями. Должностные лица юридических лиц публичного права подали 72 745 деклараций.

От лиц, занимающих должности с высоким коррупционным риском, поступило 19 750 ежегодных деклараций за 2020 год. От лиц, занимающих ответственное или особо ответственное положение, декларации подали 32 807 человек.

"Напоминаем вам, что до конца кампании декларирования осталась лишь одна неделя. Если вы еще не успели подать вашу декларацию, рекомендуем вам сделать это как можно быстрее", - отметили при этом в НАПК.

Дополнение

В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения о 5 131 человеке.