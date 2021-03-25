Степанов рассказал, когда украинцев начнут вакцинировать CoronaVac

КИЕВ. 25 марта. УНН. Первая партия вакцины CoronaVac прибудет в количестве 200 тыс. доз. Согласно украинскому законодательству, Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

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"По той информации, что сообщил "Лекхим", будет первая партия в 200 тысяч доз, затем - остальные. Их как привезут, они должны еще пройти, согласно нашему законодательству, так называемый лабораторный контроль. Проведет его Гослекслужба вместе с ДЭЦ. Я думаю, что мы его очень быстро проведем - до 10 дней", - отметил Степанов.

Детали

Отдельно министр отметил, что производитель вакцины CoronaVac предоставил пакет документов относительно качества и эффективности препарата.

"Производитель уже предоставил документы по всем испытаниям, которые они проводили в разных странах мира. Они были рассмотрены группой НТГЭИ (Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики - ред.). Эффективность превышает 70%", - отметил Степанов.

По его словам, как только завершатся соответствующие проверки, вакциной CoronaVac начнут делать прививки согласно плану вакцинации.

Что известно о вакцине CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Представлены также новые данные, свидетельствующие, что вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но исследования в этой сфере все еще продолжаются.

Вместе с тем технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.