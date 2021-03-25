Не позволю оскорблять медиков: Степанов о заявлении "слуги народа" увольнять врачей за отказ вакцинироваться

КИЕВ. 25 марта. УНН. Увольнять медиков за отказ вакцинироваться от COVID-19 является полным абсурдом. В Украине добровольная вакцинация, заявил министр здравохранения Максим Степанов во время визита в пункт прививки пожилых людей, передает корреспондент УНН.

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“Понятно, что это абсурд. Я не позволю каким-то образом оскорблять врачей и медицинских работников. Есть определенные отказы, большое количество медицинских работников переболели COVID-19, и они хотят позже вакцинироваться. У нас добровольная вакцинация и уверен, что количество людей, которые будут вакцинироваться и убеждаться в преимуществах вакцинации и в том, что польза во много раз превышает любые риски, будет увеличиваться. Это кропотливая работа, которая будет продолжаться в постоянном режиме”, — заявил Степанов.

Контекст

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Дмитрий Гурин предложил уволить 80% врачей за их отказ пройти вакцинацию Covishield.