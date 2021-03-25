Первый президент Украины Кравчук вакцинировался от COVID-19

КИЕВ. 25 марта. УНН. Первый Президент независимой Украины 87-летний Леонид Кравчук сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covieshield, передает УНН.

Детали

Леонид Кравчук вакцинировался виж COVID-19 публично в присутствии СМИ. Он сделал прививку вакциной AstraZeneca/Covieshield.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). По данным Минздрава, в целом за период развертывания вакцинальной кампании в Украине было проведено 155 587 прививок. За последние сутки количество прививок достигла 18 561 проведенного укола. В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации, на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет.

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. Этой же вакциной привились и пожилые родителям министра здравоохранения Степанова. Остаточными дозами вакцины сейчас могут по желанию сделать прививку общественные деятели и ветераны АТО/ООС. К тому же Oxford/AstraZeneca (Covishield) привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.