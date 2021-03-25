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В Донецкой области на шахте погиб горняк

В Донецкой области на шахте погиб горняк

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Донецкой области на шахте "Белозерская" в результате несчастного случая погиб горняк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

Цитата:

"О гибели горняка сообщают с шахты Белозерская (Донецкая область). В 4:15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис 1982 года", - сообщил Волынец.

Детали

По его словам, в результате трагедии без отца остались 15-летняя дочь и 8-летний сын.

Добавим

В декабре на шахте "Золотое" в Луганской области произошел завал в вентиляционном ходке на глубине более 600 метров, в результате которого двое шахтеров оказались под землей.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, шахта
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