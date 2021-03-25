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В Украине обновили Красную книгу: какие растения в нее войдут

В Украине обновили Красную книгу: какие растения в нее войдут

КИЕВ. 25 марта. УНН. В редакцию Красной книги Украины занесут более 800 видов растений и грибов. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Цитата

“Минюст утвердил новый перечень видов растений, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины. Он включает 857 видов растений и грибов. В третьем издании Красной книги Украины 2009 года их было 826. Список содержит 625 сосудистых растений (в 2009 г. — 611)”, — сообщили в Миндовкилля.

Детали

Среди упомянутых растений, по данным ведомства, 61 водорослей (60), 47 мохообразных (46), 56 лишайников (52) и 68 грибов (57).

С прошлого издания изъяли 21 вид. Среди них — водяной орех плавающий и сальвиния плавающая. Эти виды получили большое распространение и стали угрозой для водных живых ресурсов, сообщают в министерстве.

Сообщается, что в список впервые занесены такие виды растений как хрен крупноплодный (категория “исчезающий”), полынь армянская (категория “исчезающий”) и другие.

Новый утвержден перечень, это результат многолетней работы большого коллектива ученых и общественности, и прежде всего, Института ботаники М. Холодного НАН Украины.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства окружающей среды.

Что было раньше

В прошлом году в Украине перенесли переиздание Красной и Зеленой книги Украины из-за того, что средства, направленные на соответствующую бюджетную программу, были направлены на борьбу с пандемией COVID-19 в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина
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