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Польша еще больше усиливает ограничения из-за COVID-19: в стране уже более 34 тысяч случаев в сутки

Польша еще больше усиливает ограничения из-за COVID-19: в стране уже более 34 тысяч случаев в сутки

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Польше планируют новые ограничения из-за коронавируса, за минувшие сутки в Польше подтвержден 34 151 случай заражения коронавирусом, что является самым высоким количеством с начала эпидемии, отмечает УНН со ссылкой на Polskie Radio и брифинг главы Минздрава республики Адама Недзельского.

Детали

За прошедшие сутки в Польше подтвержден 34 151 случай заражения коронавирусом, что является самым высоким количеством с начала эпидемии, — сообщает Министерство здравоохранения. Умерло 520 пациентов, 413 из которых также имели сопутствующие заболевания.

В связи с распространением коронавируса на территории Польши, в стране вводят дополнительные ограничения. Будут закрыты мебельные и строительные магазины, а в торговых точках будет введен принцип уменьшения допустимого количества покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет 1 человек на каждые 20 квадратных метров.

Так же уменьшится допустимое количество людей в святынях. С субботы 27 марта до 9 апреля в церквях будет разрешено находиться одному верующему на 20 квадратных метров храмовой площади. До 9 апреля будут оставаться закрытыми парикмахерские и салоны красоты. Детские сады и ясли будут закрыты. Они будут работать только в области ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала. Спортивные объекты будут открыты только для занятия профессиональным спортом.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Польше 2 120 671 случай болезни, 50 340 человек погибли.

Источник: УНН
Теги: Польша, Коронавирус
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