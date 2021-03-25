Зеленский назвал одной из стратегических задач СБУ подготовку к деоккупации Донбасса

КИЕВ. 25 марта. УНН. Подготовка к деоккупации Донбасса - это одна из стратегических задач, которые остаются актуальными для Службы безопасности Украины. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к 29-летию СБУ, обнародованном на его странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным. Защита государственности, конституционного строя и территориальной целостности. Борьба с терроризмом во всех проявлениях. Реформа и преобразования СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб. Подготовка к деоккупации Донбасса. Это - стратегические задачи, которые остаются актуальными для СБУ", - отметил Зеленский.

Детали

Президент отметил большую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО.

Также Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и 29-летием создания СБУ.

Добавим, что сегодня, 25 марта, СБУ празднует 29-годовщину создания службы.

Дополнение

Зеленский заявил, что в ближайшее время появиться понимание, когда состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) по Донбассу.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в апреле.

Зеленский заявлял, что в случае, если "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.