Опрос: большинство украинцев не знают, как записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, или "что-то слышали об этом"

КИЕВ. 25 марта. УНН. Почти половина украинцев или большинство опрошенных не знает, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

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"44% вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены. Меньше всего осведомлены жители Востока и Юга. Среди желающих сделать прививку вакциной COVIESHIELD треть не знают, как это сделать", - говорится в результатах исследования.

Детали

По данным социологов, в общем 34% опрошенных сказали, что им вполне достаточно информации о ходе вакцинации от коронавируса в Украине, 27% - скорее достаточно. В то же время, для почти 40% информации о вакцинации скорее недостаточно. Более осведомленными о ходе вакцинации считают себя старшие опрошенные, а также те, что лучше его оценивают. Но и среди них каждому шестому не хватает информации о ходе вакцинации.

Отмечается, что средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 по пятибалльной системе. Четверть оценили процесс вакцинации в стране как ужасный, треть как плохой и еще треть как средний. Менее 10% оценивают процесс вакцинации хорошо или отлично.

Среди опрошенных 46% считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет Министр здравоохранения. 16% - Президент, 15% - Главный санитарный врач, 11% - Верховная Рада, 4% - Премьер-министр.

Справка

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021 года.

Что было раньше

По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного в период 6-8 февраля, уровень удовлетворенности населения работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией в последнее время повысился, однако большинство украинцев все еще не устраивают действия Президента Владимира Зеленского.