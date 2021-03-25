В Украине растет потребление крафтового алкоголя: эксперт объяснил причины

КИЕВ. 25 марта. УНН. Тенденция последних лет на увеличение популярности крафтового алкоголя сохраняет свои позиции. Свидетельством этого является, к примеру, ежегодный прирост потребления украинцами первой крафтовой водки “Др.Житник” производства ЛВЗ Prime. Известный киевский бартендер Константин Бойко рассказал УНН о причинах стойкости тренда и о том, как долго он еще продержится в фаворитах.

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“Популярность крафта как росла, так и будет расти дальше. Сейчас все игроки внутреннего рынка после разрешения властей покупать и производить спирт самим, кинут свои силы не только в производство крафтовой водки, но и будут много производить напитков RTD (Ready to drink) — готовых коктейлей. А крафтовая водка будет удерживать и усиливать свои позиции, главное, чтобы продукт был качественный, и потребитель от этого только выиграет”, — уверен Бойко.

Детали

Эксперт поясняет, что юридического значения слова “крафтовый” в Украине пока нет, но термин подразумевает лимитированное производство уникального продукта по особенной рецептуре.

“Юридического значения слова „крафтовый“ до сих пор в нашей законодательной базе нет. Поэтому у нас под крафтом подразумевается какое-то лимитированное производство и какой-то ручной труд. Это использование особой рецептуры, какая-то настойка или уникальный продукт”, — отметил Бойко.

Перспективы “крафта”

По его словам, развитие крафтового направления в производстве алкоголя является важным этапом эволюции всей отрасли.

“Развитие крафта — это огромный плюс для нашего рынка. Это как новый виток. И не стоит забывать о том, что нашу украинскую водку очень любят за рубежом и много ее покупают. Возможно, с популяризацией крафтового алкоголя еще больше людей узнают об украинском качественном продукте”, — подчеркнул Бойко.

В свою очередь на ликеро-водочном заводе Prime отмечают, что производство их крафтовой водки “Др. Житник” происходит в специально оборудованном крафтовом цеху.

“Производство нашей крафтовой линейки водки „Др.Житник“ основано на авторских рецептах Клима Житника — известного черниговского ботаника 19 века и автора уникальных травяных настоек”, — также сообщили там.

Дополнение

Напомним, эксперт ранее объяснил, почему водка стала культовым украинским алкоголем. А дегустатор крепкого алкоголя развеяла миф, что вся водка одинаковая на вкус.