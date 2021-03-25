Зеленский подписал закон об усилении наказания для псевдоминеров

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что этот документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации. Ведь, по данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

"Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса Украины дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемый в значении, определенном Законом Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Так, закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3911 об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов.