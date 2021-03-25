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Зеленский подписал закон об усилении наказания для псевдоминеров

Зеленский подписал закон об усилении наказания для псевдоминеров

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что этот документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации. Ведь, по данным Национальной полиции Украины, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

"Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса Украины дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемый в значении, определенном Законом Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Так, закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3911 об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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